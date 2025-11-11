Μουράτος: «Είναι παιχνίδι τελικός για εμάς»

Ο Βασίλης Μουράτος αναφέρθηκε στο παιχνίδι του Περιστερίου κόντρα στην Κουτάισι (12/11 - 17:00), για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, χαρακτηρίζοντας «τελικό» τη συγκεκριμένη αναμέτρηση για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το Περιστέρι είχε κερδίσει με 35 πόντους στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τις ελπίδες για πρόκριση να είναι υπέρ με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μουράτου:

«Είναι παιχνίδι τελικός για εμάς, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, το έχουμε δείξει αυτό. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω τις δυο ήττες από την Μπιλμπάο και τον Παναθηναϊκό».

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το έχουμε αποδείξει. Από εμάς εξαρτάται η έκβαση του παιχνιδιού. Από το πόσο αποφασισμένοι θα μπούμε και πόσο πολύ θα ελέγξουμε τον ρυθμό ξεκινώντας από την άμυνα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας και είμαστε όλοι έτοιμοι και αποφασισμένοι για να πάρουμε τη νίκη».

