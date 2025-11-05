Περιστέρι - Μπιλμπάο 64-86: Οι Βάσκοι πήραν τη διαφορά και αγκάλιασαν την πρωτιά

Νίκος Καρφής

Η Μπιλμπάο έφυγε με το διπλό από το Περιστέρι (64-86) , παίρνοντας και τη διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Δεν μπόρεσε να διαφυλάξει τη διαφορά που ήθελε για να είναι πρώτο στον όμιλο σε περίπτωση ισοβαθμίας το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ηττήθηκε με 86-64 από τη Μπιλμπάο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 3-1 στον όμιλο. Ωστόσο οι Βάσκοι είναι από πάνω στην ισοβαθμία, αφού οι Περιστεριώτες είχαν νικήσει με τρεις πόντους στην Ισπανία.

Για τους νικητές ο Φρέι ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Στους 17 σταμάτησε ο Γιαβόρσκι. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Καρντένας είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Νίκολς τελείωσε με 16 πόντους.

Περιστέρι - Μπιλμπάο: Το ματς

To Περιστέρι προηγήθηκε με 10-4 νωρίς στο ματς χάρη στον Πέιν. Αλλά μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου η Μπιλμπαό πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 12-19 στο 8' με το καλάθι του Φρέι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την περιόδο, αφού ο Νίκολς μείωσε σε 19-21.

Ο Αμπερκρόμπι με δύο βολές έκανε το 32-37, ενώ ο Τζαγουόρσκι σκόραρε για το 34-41 στο 18'. Οι Βάσκοι με τον Φρέι ξέφυγαν με 50-61 στο τρίτο δεκάλεπτο. O Noρμάντας σκόραρε για τρεις στις αρχές της τέταρτης περιόδου και έκανε το 54-67. Η Μπιλμπάο ανέβασε την απόδοση της και με τον Μπαγκαγιόκο εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 για το 60-80 στο 37'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Μπιλμπάο βρίσκεται πια κοντά στην πρώτη θέση, αφού οι δύο άλλες ομάδες του ομίλου είναι πολύ κάτω σε ποιότητα.

 

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-44, 54-61, 64-86

Ο MVP... ήταν ο Φρέι που μέτρησε 18 πόντους στο ματς με 4/6 τρίποντα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Καρντένας με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 0/9 σουτ του Αμπερκρόμπι (0/7 τρίποντα).

Peristeri BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *31:20165/1338.5%4/757.1%1/616.7%5/5100%1124313--1616
1Alvaro Cardenas Torre *33:48198/1361.5%5/771.4%3/650%0/00%246321---1622
2Jacob Van Tubbergen *23:5621/616.7%1/520%0/10%0/00%-222132--8-
3Gregory Petrakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
4Samuel Payne *27:1094/580%4/580%0/00%1/250%23513--3-1116
7Vasilis Mouratos13:1600/10%0/10%0/00%0/20%-44231---112
8Alexandros Thomakos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
11Riley Abercrombie18:0240/90%0/20%0/70%4/4100%11212----14-2
14Dimitrios Kaklamanakis12:5042/366.7%2/366.7%0/00%0/30%-111-----112
22CJ Harris22:0762/540%2/450%0/10%2/366.7%-11331---225
33Vlado Jankovic *17:3142/540%2/366.7%0/20%0/00%-1113--1-14
77Dimitrios Papageorgiou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
Team/Coaches134----
TOTAL2006424/6040%20/3754.1%4/2317.4%12/1963.2%721281820754--
Surne Bilbao BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Margiris Normantas *19:5483/742.9%1/333.3%2/450%0/00%-22-3----16
3Harald Frey21:05187/1070%3/475%4/666.7%0/10%112521--1620
5Bingen Errasti00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
7Justin Jaworski19:17175/771.4%2/450%3/3100%4/580%1-12422-3417
10Martin Krampelj15:4041/425%0/10%1/333.3%1/250%11221-1-15
13Darrun Hilliard *18:5320/80%0/40%0/40%2/366.7%-22322---1-4
19Bassala Bagayoko18:1183/475%3/475%0/00%2/2100%235-----912
20Melwin Pantzar *22:1862/728.6%2/633.3%0/10%2/2100%-554412-211
22Amar Sylla02:1921/1100%1/1100%0/00%0/00%----1----52
32Aleix Font15:45114/757.1%1/1100%3/650%0/00%11231---1713
73Tryggvi Hlinason *19:3083/933.3%3/933.3%0/00%2/2100%5813131-21817
9Stefan Lazarevic *27:0821/333.3%1/333.3%0/00%0/00%549222--209
Team/Coaches246--
TOTAL2008630/6744.8%17/4042.5%13/2748.1%13/1776.5%1831492223952-
@Photo credits: eurokinissi
     

