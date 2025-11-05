Η Μπιλμπάο έφυγε με το διπλό από το Περιστέρι (64-86) , παίρνοντας και τη διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Δεν μπόρεσε να διαφυλάξει τη διαφορά που ήθελε για να είναι πρώτο στον όμιλο σε περίπτωση ισοβαθμίας το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ηττήθηκε με 86-64 από τη Μπιλμπάο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 3-1 στον όμιλο. Ωστόσο οι Βάσκοι είναι από πάνω στην ισοβαθμία, αφού οι Περιστεριώτες είχαν νικήσει με τρεις πόντους στην Ισπανία.

Για τους νικητές ο Φρέι ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Στους 17 σταμάτησε ο Γιαβόρσκι. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Καρντένας είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Νίκολς τελείωσε με 16 πόντους.

Περιστέρι - Μπιλμπάο: Το ματς

To Περιστέρι προηγήθηκε με 10-4 νωρίς στο ματς χάρη στον Πέιν. Αλλά μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου η Μπιλμπαό πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 12-19 στο 8' με το καλάθι του Φρέι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την περιόδο, αφού ο Νίκολς μείωσε σε 19-21.

Ο Αμπερκρόμπι με δύο βολές έκανε το 32-37, ενώ ο Τζαγουόρσκι σκόραρε για το 34-41 στο 18'. Οι Βάσκοι με τον Φρέι ξέφυγαν με 50-61 στο τρίτο δεκάλεπτο. O Noρμάντας σκόραρε για τρεις στις αρχές της τέταρτης περιόδου και έκανε το 54-67. Η Μπιλμπάο ανέβασε την απόδοση της και με τον Μπαγκαγιόκο εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 για το 60-80 στο 37'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Μπιλμπάο βρίσκεται πια κοντά στην πρώτη θέση, αφού οι δύο άλλες ομάδες του ομίλου είναι πολύ κάτω σε ποιότητα.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-44, 54-61, 64-86

Ο MVP... ήταν ο Φρέι που μέτρησε 18 πόντους στο ματς με 4/6 τρίποντα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Καρντένας με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 0/9 σουτ του Αμπερκρόμπι (0/7 τρίποντα).

Peristeri BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ty Nichols * 31:20 16 5/13 38.5% 4/7 57.1% 1/6 16.7% 5/5 100% 1 1 2 4 3 1 3 - -16 16 1 Alvaro Cardenas Torre * 33:48 19 8/13 61.5% 5/7 71.4% 3/6 50% 0/0 0% 2 4 6 3 2 1 - - -16 22 2 Jacob Van Tubbergen * 23:56 2 1/6 16.7% 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% - 2 2 2 1 3 2 - -8 - 3 Gregory Petrakis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 4 Samuel Payne * 27:10 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 2 3 5 1 3 - - 3 -11 16 7 Vasilis Mouratos 13:16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% - 4 4 2 3 1 - - -11 2 8 Alexandros Thomakos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 11 Riley Abercrombie 18:02 4 0/9 0% 0/2 0% 0/7 0% 4/4 100% 1 1 2 1 2 - - - -14 -2 14 Dimitrios Kaklamanakis 12:50 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/3 0% - 1 1 1 - - - - -11 2 22 CJ Harris 22:07 6 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 2/3 66.7% - 1 1 3 3 1 - - -22 5 33 Vlado Jankovic * 17:31 4 2/5 40% 2/3 66.7% 0/2 0% 0/0 0% - 1 1 1 3 - - 1 -1 4 77 Dimitrios Papageorgiou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - Team/Coaches 1 3 4 - - - - TOTAL 200 64 24/60 40% 20/37 54.1% 4/23 17.4% 12/19 63.2% 7 21 28 18 20 7 5 4 - -