Δεν μπόρεσε να διαφυλάξει τη διαφορά που ήθελε για να είναι πρώτο στον όμιλο σε περίπτωση ισοβαθμίας το Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ηττήθηκε με 86-64 από τη Μπιλμπάο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 3-1 στον όμιλο. Ωστόσο οι Βάσκοι είναι από πάνω στην ισοβαθμία, αφού οι Περιστεριώτες είχαν νικήσει με τρεις πόντους στην Ισπανία.
Για τους νικητές ο Φρέι ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Στους 17 σταμάτησε ο Γιαβόρσκι. Από την πλευρά του Περιστερίου ο Καρντένας είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Νίκολς τελείωσε με 16 πόντους.
Περιστέρι - Μπιλμπάο: Το ματς
To Περιστέρι προηγήθηκε με 10-4 νωρίς στο ματς χάρη στον Πέιν. Αλλά μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου η Μπιλμπαό πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 12-19 στο 8' με το καλάθι του Φρέι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την περιόδο, αφού ο Νίκολς μείωσε σε 19-21.
Ο Αμπερκρόμπι με δύο βολές έκανε το 32-37, ενώ ο Τζαγουόρσκι σκόραρε για το 34-41 στο 18'. Οι Βάσκοι με τον Φρέι ξέφυγαν με 50-61 στο τρίτο δεκάλεπτο. O Noρμάντας σκόραρε για τρεις στις αρχές της τέταρτης περιόδου και έκανε το 54-67. Η Μπιλμπάο ανέβασε την απόδοση της και με τον Μπαγκαγιόκο εκτόξευσε τη διαφορά στους 20 για το 60-80 στο 37'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Μπιλμπάο βρίσκεται πια κοντά στην πρώτη θέση, αφού οι δύο άλλες ομάδες του ομίλου είναι πολύ κάτω σε ποιότητα.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-44, 54-61, 64-86
Ο MVP... ήταν ο Φρέι που μέτρησε 18 πόντους στο ματς με 4/6 τρίποντα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Καρντένας με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 0/9 σουτ του Αμπερκρόμπι (0/7 τρίποντα).
|Peristeri BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ty Nichols *
|31:20
|16
|5/13
|38.5%
|4/7
|57.1%
|1/6
|16.7%
|5/5
|100%
|1
|1
|2
|4
|3
|1
|3
|-
|-16
|16
|1
|Alvaro Cardenas Torre *
|33:48
|19
|8/13
|61.5%
|5/7
|71.4%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|3
|2
|1
|-
|-
|-16
|22
|2
|Jacob Van Tubbergen *
|23:56
|2
|1/6
|16.7%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|2
|1
|3
|2
|-
|-8
|-
|3
|Gregory Petrakis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Samuel Payne *
|27:10
|9
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|1
|3
|-
|-
|3
|-11
|16
|7
|Vasilis Mouratos
|13:16
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|-
|4
|4
|2
|3
|1
|-
|-
|-11
|2
|8
|Alexandros Thomakos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Riley Abercrombie
|18:02
|4
|0/9
|0%
|0/2
|0%
|0/7
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|1
|2
|-
|-
|-
|-14
|-2
|14
|Dimitrios Kaklamanakis
|12:50
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-11
|2
|22
|CJ Harris
|22:07
|6
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|-
|1
|1
|3
|3
|1
|-
|-
|-22
|5
|33
|Vlado Jankovic *
|17:31
|4
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|3
|-
|-
|1
|-1
|4
|77
|Dimitrios Papageorgiou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|64
|24/60
|40%
|20/37
|54.1%
|4/23
|17.4%
|12/19
|63.2%
|7
|21
|28
|18
|20
|7
|5
|4
|-
|-
|Surne Bilbao Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Margiris Normantas *
|19:54
|8
|3/7
|42.9%
|1/3
|33.3%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-1
|6
|3
|Harald Frey
|21:05
|18
|7/10
|70%
|3/4
|75%
|4/6
|66.7%
|0/1
|0%
|1
|1
|2
|5
|2
|1
|-
|-
|16
|20
|5
|Bingen Errasti
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Justin Jaworski
|19:17
|17
|5/7
|71.4%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|4/5
|80%
|1
|-
|1
|2
|4
|2
|2
|-
|34
|17
|10
|Martin Krampelj
|15:40
|4
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|2
|1
|-
|1
|-
|1
|5
|13
|Darrun Hilliard *
|18:53
|2
|0/8
|0%
|0/4
|0%
|0/4
|0%
|2/3
|66.7%
|-
|2
|2
|3
|2
|2
|-
|-
|-1
|-4
|19
|Bassala Bagayoko
|18:11
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|12
|20
|Melwin Pantzar *
|22:18
|6
|2/7
|28.6%
|2/6
|33.3%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|-
|5
|5
|4
|4
|1
|2
|-
|2
|11
|22
|Amar Sylla
|02:19
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-5
|2
|32
|Aleix Font
|15:45
|11
|4/7
|57.1%
|1/1
|100%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|3
|1
|-
|-
|-
|17
|13
|73
|Tryggvi Hlinason *
|19:30
|8
|3/9
|33.3%
|3/9
|33.3%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|5
|8
|13
|1
|3
|1
|-
|2
|18
|17
|9
|Stefan Lazarevic *
|27:08
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|5
|4
|9
|2
|2
|2
|-
|-
|20
|9
|Team/Coaches
|2
|4
|6
|-
|-
|TOTAL
|200
|86
|30/67
|44.8%
|17/40
|42.5%
|13/27
|48.1%
|13/17
|76.5%
|18
|31
|49
|22
|23
|9
|5
|2
|-
