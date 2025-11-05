Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup, με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να υποδέχεται τη Μπιλμπάο (5/11, 19:30) και τους «ασπρόμαυρους» να δοκιμάζονται στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα (5/11, 19:30).

Το Περιστέρι υποδέχεται τη Μπιλμπάο (5/11, 19:30, ΕΡΤ2) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, διεκδικώντας το θετικό αποτέλεσμα ώστε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο Group E της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν έχει στη διάθεση του τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη που ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι για την σπουδαία αναμέτρηση με τους Βάσκους.

Group E

Κατάταξη

Περιστέρι 3-0 Μπιλμπάο 2-1 Μπρνο 1-3 Κουταΐσι 1-3

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Μπρνο-Κουταΐσι 73-80

19:30 Περιστέρι-Μπιλμπάο

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την Τρέπτσα στο Κόσοβο (5/11, 19:30, ΕΡΤ Sports 2), διεκδικώντας την επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να παραμείνει στη μάχη για την πρώτη θέση του Group F.

Από την άλλη πλευρά, οι Κοσοβάροι παραμένουν χωρίς νίκη στη διοργάνωση, έπειτα από τρεις αγωνιστικές.

Group F

Κατάταξη

Μπραουνσβάιγκ 3-1 Άνβιλ 2-2 ΠΑΟΚ 2-1 Τρέπτσα 0-3

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική