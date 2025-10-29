Ξανθόπουλος: «Ευτυχώς κερδίσαμε, είναι πολύ σημαντική για μας η νίκη αυτή»

Το Περιστέρι επικράτησε της Μπρνο με (87-75) και έκανε το 3/3 στο FIBA EUROPE CUP και ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στα λάθη που θα πρέπει να διορθώσει η ομάδα του ενόψει ΑΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση και τη νίκη του Περιστερίου επί της Μπρνο (87-75), ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στα λάθη που θα πρέπει να διορθώσει η ομάδα του ενόψει του δύσκολου αγώνα με την ΑΕΚ (01/11 - 16:00).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός

«Δεν κάναμε καλή εμφάνιση, όπως και με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα. Ευτυχώς κερδίσαμε, είναι πολύ σημαντική για μας η νίκη αυτή. Θα δούμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ».

Για τις απουσίες που υπήρξαν: «Εκτός του Παπαδάκη, δεν αγωνίστηκε και ο Σι Τζέι Χάρις που είναι σημαντικός για μας, λόγω ίωσης. Τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρηθήκαμε από ιώσεις, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία».

Και για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ που ακολουθεί το Σάββατο (1/11, 16:00) είπε: «Είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο και μέγεθος και πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε».

Το Περιστέρι έκανε το 3/3 στην Ευρώπη, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα μετράει δύο νίκες και μία ήττα.