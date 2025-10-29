Περιστέρι-Μπρνο: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των ΠΑΟΚ, Περιστερίου και Ηρακλή για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Σήμερα (22/10) έχει πλούσιο μενού από ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις των: FIBA Europe Cup και European North Basketball League.
Αρχικά, το Περιστέρι υποδέχεται υποδέχεται την Μπρνο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup, σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 στις 17:30.
Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραουνσβάιγκ για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube στις 19:30.
Tην ίδια ώρα, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τη Ρίγας Ζέλι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της European North Basketball League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ENBLeague στο Youtube στις 19:30.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Περιστέρι-Μπρνο (ΕΡΤ2, 17:30)
- Μπραουνσβάιγκ- ΠΑΟΚ (FIBA Youtube, 19:30)
- Ρίγας Ζέλι-Ηρακλής (ENBLeague Youtube, 19:30)
