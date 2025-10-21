Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη δωδεκάδα που θα ταξιδέψει στην Πολωνία για το ματς του FIBA Europe Cup απέναντι στην Άνβιλ (22/10, 21:45), με τον Κλίβλαντ Μέλβιν να μένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άνβιλ Βλόκλαβεκ εκτός έδρας για το FIBA Europe Cup και έκανε γνωστή την αποστολή του (22/10, 21:45). Εκτός δωδεκάδας έχει μείνει ο Μέλβιν, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πέλμα.

Ο φόργουορντ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ώστε να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις το συντομότερο δυνατό και να προλάβει τον αγώνα με το Περιστέρι (25/10, 19:00).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει, με νίκη απέναντι στους Πολωνούς, να μεγαλώσει το ευρωπαϊκό σερί του και να κάνει το απόλυτο 2/2.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Πολωνία:

Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, K.J. Jackson, Marvin Jones, Νίκος Περσίδης, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Stephen Brown, Γιώργος Φίλλιος, Ben Moore, Tomas Dimsa και Χρήστος Μανθόπουλος.

Για το ματς δηλώσεις έκανε ο Μπεν Μουρ, τονίζοντας τη δυσκολία που θα έχει ο αγώνας:

«Κάθε ματς είναι σημαντικό, οπότε κάθε νίκη είναι σημαντική. Για αυτό και δεν κοιτάμε το σερί που έχουμε κάνει. Αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και όσον αφορά το παιχνίδι μας στην Πολωνία πρέπει να παίξουμε πολύ καλά στην άμυνα. Να προσπαθήσουμε να είμαστε άψογοι στα καθήκοντά μας. Είναι μία επικίνδυνη ομάδα επιθετικά. Πρέπει να παίξουμε ομαδικά, να μοιράσουμε την μπάλα στην επίθεση. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αμυντική μας λειτουργία και το πως θα τους περιορίσουμε και στα γκαρντ που έχουν μεγάλη δύναμη, αλλά και κάτω από το καλάθι.»