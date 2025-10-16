Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε την παρακάμερα του ματς κόντρα στην Τρέπτσα, στην πρεμιέρα του στο FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στην Τρέπτσα στο πρώτο του ματς στο FIBA Europe Cup (85-74) και η ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα.

Το ανανεωμένο «Παλατάκι» και ο κόσμος που πανηγύρισε έντονα τη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο βίντεο.

Τα παιδικά χαμόγελα στις εξέδρες και οι πανηγυρισμοί των παικτών με τον κόσμο στο τέλος της αναμέτρησης, έκλεψαν την παράσταση.