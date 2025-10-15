ΠΑΟΚ - Τρέπτσα 85-74: Αγχώθηκε χωρίς λόγο, αλλά πανηγύρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του FEC

ΠΑΟΚ - Τρέπτσα 85-74: Αγχώθηκε χωρίς λόγο, αλλά πανηγύρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του FEC

Δημήτρης Οικονόμου

bet365

Με 85-74 επικράτησε της Τρέπτσα ο ΠΑΟΚ στην 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, κάνοντας τη ζωή του... δύσκολη αφού είδε τους Κοσοβάρους να επιστρέφουν από το -19.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στην «PAOK Sports Arena» την Τρέπτσα για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και παρόλο που προηγήθηκε με 19 πόντους στο 24ο λεπτό, έφτασε να παίζει σχεδόν στα ίσια για τη νίκη.

Την οποία και πήρε τελικά απέναντι στους Κσοσοβάρους με 85-74 έχοντας τέσσερις παίκτες διψήφιους. Πρώτος σκόρερ ο Στέφεν Μπράουν με 18 πόντους, ακολούθησαν οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Κλίβελαντ Μέλβιν με 14, ενώ ο Τόμας Ντίμσα έκλεισε με 13.

ΠΑΟΚ - Τρέπτσα: Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ ήθελε από νωρίς να μπει και να δείξει πως είναι το αφεντικό της αναμέτρησης. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν μπήκε ζεστός αλλά η Τρέπσα έμεινε κοντά στο σκορ, προσπερνώντας μάλιστα με 19-20 (7'). Από εκεί και έπειτα όμως το παιχνίδι ήταν μονόλογος, με τον Μέλβιν να σκοράρει για το 34-28 (14') και στην εξέλιξη του ματς να βρίσκει δύο ακόμα τρίποντα, διαμορφώνοντας το 45-30 (20').

 

Το σκηνικό όχι απλώς δεν άλλαξε στην εκκίνηση του 3ου δεκαλέπτου, αλλά ο ΠΑΟΚ γέννησε και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Κέι Τζέι Τζάκσον και ο Στέφεν Μπράουν βρήκαν σκορ και η διαφορά εκτοξεύτηκε (56-37, 24').

Παρόλα αυτά η Τρέπτσα όχι απλώς δεν το παράτησε, αλλά με τον ΤζαΚόρι Πέιν μπροστάρη, ροκάνισε σιγά σιγά τη διαφορά. Απ΄το τρίποντο του Κόνιαρη (62-49, 28'), μείωσε σε 63-55 και λίγο αργότερα σε 69-65 (32') με τον Αρσλάναγκιτς.

Έτσι, από το πουθενά το ματς έγινε ντέρμπι, με το τρίποντο του Τμούσιτς (71-70, 36'), αλλά οι απαντήσεις των Μέλβιν και Ντίμσα από την περίμετρο επανέφεραν την τάξη. Με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει, έστω και αν τα χρειάστηκε, στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74

MVP: Ο Στέφεν Μπράουν για άλλο ένα παιχνίδι ήταν καθοριστικός με 18 πόντους (4/8 2π., 1/3 3π.), 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ.

Καλύτερος Ηττημένος: Ο Τσαντ Μπράουν σκόραρε 13 πόντους με 5/8 δίποντα σε 24'31'', ενώ παράλληλα μάζεψε με 10 ριμπάουντ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Τρέπτσα.

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Cleveland Melvin *31:40145/1241.7%1/333.3%4/944.4%0/20%12304100197
6Antonis Koniaris14:2072/450%1/250%1/250%2/2100%00013400-62
10Diamantis Slaftsakis02:3900/00%0/00%0/00%0/00%01100000-61
13Thodoris Zaras06:2700/20%0/10%0/10%0/00%0002100020
16K. J. Jackson18:50145/955.6%4/666.7%1/333.3%3/475%12311220-813
17Marvin Jones18:5684/580%4/4100%0/10%0/00%22415211812
18Nikos Persidis *21:0273/650%2/2100%1/425%0/00%01104000145
20Konstantinos Iatridis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
22Stephen Brown *24:23185/1145.5%4/850%1/333.3%7/887.5%044731301624
25Giorgos Fillios03:5600/00%0/00%0/00%0/00%0001000061
26Ben Moore *26:4542/540%2/540%0/00%0/00%26811030113
33Tomas Dimsa *31:02134/944.4%2/366.7%2/633.3%3/475%02233110912
Team/Coaches21302
TOTAL2008530/6347.6%20/3458.8%10/2934.5%15/2075%82129172513101
BC TrepçaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Anes Gashi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
2Cedric Russell00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
3JaCori Payne *36:46196/1250%6/875%0/40%7/977.8%21343610-1013
4Adnan Arslanagic *26:08135/1145.5%3/650%2/540%1/333.3%01135220-149
7Batin Tuna15:0000/20%0/10%0/10%0/00%3470211085
8Burim Zekiqi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11Mikaile Tmusic *26:5783/933.3%1/250%2/728.6%0/00%10124410-132
12Drilon Hajrizi21:3451/714.3%0/30%1/425%2/2100%0224011035
21Shawn Jones *31:3892/922.2%2/922.2%0/00%5/683.3%371001200-169
22Chad Brown *24:31135/862.5%5/862.5%0/00%3/650%461001101-2117
35Dardan Kapiti17:2673/475%3/475%0/00%1/333.3%1120400086
Team/Coaches33602
TOTAL2007425/6240.3%20/4148.8%5/2123.8%19/2965.5%17254213201961

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα