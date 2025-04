Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Τζάκσον Κρούζερ κόντρα στην Μπιλμπάο.

Η Μπιλμπάο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και μπορεί να είχε ξεχωρίσει με την ευστοχία της από τα 6.75, όμως οι Θεσσαλονικείς με τη σειρά τους προσέφεραν θέαμα.

Μετά το εντυπωσιακό κόψιμο του Ντεβόντε Άπσον, ακολούθησε ο Τζάκσον Κρούζερ που... πέταξε για να καρφώσει εμφατικά στην αντίπαλη ρακέτα και να χαρίσει ένα ακόμα highlight στην ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι.

