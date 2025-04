Συναρπαστικό ματς γίνεται στο Μπιλμπάο με τον ΠΑΟΚ να τα δίνει όλα στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup με τον Άπσον να... κλέβει την παράσταση σε μία εντυπωσιακή φάση.

Η Μπιλμπάο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και μπορεί να είχε ξεχωρίσει με την ευστοχία της από τα 6.75, όμως οι Θεσσαλονικείς με τη σειρά τους προσέφεραν θέαμα.

Συγκεκριμένα, η φάση που ξεχώρισε από την πρώτη περίοδο ήταν εκείνη με πρωταγωνιστή τον Ντεβόντε Άπσον που με ένα εντυπωσιακό μπλοκ κατέβασε τους... διακόπτες στον Ζόραν Ντράγκιτς, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Χέντερσον σκόραρε με ανάποδο λέι απ.

