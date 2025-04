Με 6/9 τρίποντα έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο η Μπιλμπάο, βρίσκοντας από την περίμετρο τους 18 από τους 22 πόντους της.

Η Μπιλμπάο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και με την ευστοχία της από την περίμετρο κατάφερε να χτίσει διαφορά.

Παρότι δεν μπόρεσε να συνδεθεί με το καλάθι έχοντας άλλον τρόπο. Οι Βάσκοι ξεκίνησαν με 5/6 τρίποντα την αναμέτρηση, αλλά δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν σε καμία άλλη προσπάθεια από το δίποντο με 0/7, για εννέα συνεχόμενα λεπτά.

Melwin Pantzar gets the crowd fired up! 🔥🔥🔥#FIBAEuropeCup x @bilbaobasket pic.twitter.com/OYk0O5UIjF