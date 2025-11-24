Η περιουσία του δισεκατομμυριούχου Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του μπασκετικού ΠΑΟΚ.

Το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Αριστοτέλη (Τέλη) Μυστακίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας και φίλος του Δικεφάλου, η είσοδος του οποίου θα δώσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα της GBL.

Ποιος είναι ο Αριστοτέλης (Τέλης) Μυστακίδης;

Πρόκειται για έναν Έλληνα μεγιστάνα που τρέφει βαθιά αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Παρά όμως το οικονομικό του μέγεθος, ο 63χρονος επιχειρηματίας επιλέγει να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η προσωπική του ζωή, όπως και εκείνη της οικογένειάς του, προστατεύονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Είναι παντρεμένος, πατέρας ενός παιδιού και κατέχει ελληνική και βρετανική υπηκοότητα. Αν και αποφεύγει τις κοσμικές εμφανίσεις, δεν κρύβει την αδυναμία του στα πολυτελή, γρήγορα αυτοκίνητα.

Βρίσκεται στη θέση 1.219 στη λίστα του Forbes, ενώ η περιουσία του ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας τα 3,6 δισ. το 2022.

Γεννημένος στη Ρώμη, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο London School of Economics. Το όνομά του έγινε διεθνώς γνωστό το 2011 με την εισαγωγή της ελβετικής πολυεθνικής Glencore στο χρηματιστήριο, όταν δημοσιοποιήθηκαν οι μέτοχοί της. Το 2021, επένδυσε επίσης στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τζον Πόλσον.

Σήμερα ζει στο Μπάαρ της Ελβετίας, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του, ενώ διατηρεί κατοικίες στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Παρ’ όλα αυτά, το πραγματικό του καταφύγιο μοιάζει να είναι η Χαλκιδική και η εντυπωσιακή βίλα του στο Πευκοχώρι, αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ, βιοκλιματικά σχεδιασμένη και γεμάτη έργα τέχνης.

Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ

Ο Μυστακίδης περνά συχνά τα καλοκαίρια του στην εξοχική του κατοικία, όπου κυριαρχεί η παρουσία της μητέρας του, Ζωής. Οι ντόπιοι τον συναντούν συχνά στις παραλίες, ενώ ο ίδιος ουδέποτε έκρυψε την αδυναμία του στον ΠΑΟΚ.

Ήταν τακτικός κάτοχος σουίτας VIP στην Τούμπα και παρακολουθούσε αγώνες όποτε το επέτρεπε το πρόγραμμά του.

Το 2020, η αγορά πολλών ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, με σημαντικότερο το ιστορικό κτίριο της παλιάς Ιονικής Τράπεζας στην πλατεία Ρούσβελτ, πυροδότησε φήμες για πιθανή εμπλοκή του στα διοικητικά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Όσοι τον γνωρίζουν ανέφεραν τότε πως το επενδυτικό ενδιαφέρον του για την Ελλάδα δεν θα περιοριζόταν σ’ εκείνη την αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Η παρουσία του έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών, ενώ θα φανεί αν σύντομα θα μοιραστεί το όραμά του για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Διότι όπως αναφέραμε, αποφεύγει κάθε είδους δημοσιότητα και είναι γνωστό ότι δύσκολα βρίσκει κανείς ακόμη και φωτογραφία του. Να επισημανθεί ότι μιλά άπταιστα έξι γλώσσες.