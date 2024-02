Ο Βαν Μπρι της Λέιντεν μιμήθηκε τον Παπαγιάννη με σουτ από τα 3/4 του γηπέδου (vid)

Ο Λουκ Βαν Μπρι της Λέιντεν σκόραρε πετώντας την μπάλα από το καλάθι της ομάδας, σε αυτό της Βαρέζε, για το Europe Cup.

Ποιος είπε ότι σουτ σαν αυτό που έβαλε ο Γιώργος Παπαγιάννης μπαίνουν μία στο... εκατομμύριο; Όπως αποδείχτηκε, στο άσημο Europe Cup, μπορούν να μπουν καλαθάρες παντού!

Στην αναμέτρηση της Λέιντεν με τη Βαρέζε, ο παίκτης των γηπεδούχων, Λουκ Βαν Μπρι πήρε την μπάλα λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών, στη ρακέτα της ομάδας του, ενώ ο χρόνος για το 2ο δεκάλεπτο τελείωνε.

Πέταξε την μπάλα με το ένα χέρι, όχι για να την ξεφορτωθεί, αλλά για να πετύχει ένα απίθανο καλάθι! Με αυτό έκανε το 46-40 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τέλος η Λέιντεν επιβλήθηκε με διαφορά 4 πόντων (81-77) κάνοντας το απίθανο καλάθι και πολύτιμο.

