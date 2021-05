Αλεξέι Σβεντ: Για δεύτερη φορά πρώτος σκόρερ στην EuroLeague (pic & vid)

Μπορεί η Χίμκι να τερμάτισε στην τελευταία θέση με μόλις 4 νίκες σε 30 ματς ωστόσο ο Αλεξέι Σβεντ κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ της EuroLeague.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, ο Σβεντ πήρε το βραβείο του πρώτου σκόρερ έχοντας 19,8 πόντους κατά μέσο όρο με 45% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 90% στις βολές.

Μάλιστα από τα 23 ματς που έδωσε το «παρών» μόνο σ' ένα έμεινε μονοψήφιος έχοντας 9 πόντους κόντρα στην Εφές, ενώ έκανε ρεκόρ σε τρία διαφορετικά με 32 πόντους.

For the second time in his career, @Shved23 wins the Alphonso Ford Top Scorer Trophy



19.8ppg was enough for the @Khimkibasket guard to collect his second award since 2017/18

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 12, 2021