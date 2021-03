Η Χίμκι υποδέχεται τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ο Αρτούρας Γκουντάιτις έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Με τον δείκτη του σκορ στο 20-24, η μπάλα έφτασε στα χέρια του σέντερ της Ζενίτ και εκείνος κάρφωσε κάνοντας poster τον αντίπαλό του.

Δείτε τη φάση

.@GudaitisAG nothing was stopping him #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tziIFyC93E

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2021