Το ματς στο Βελιγράδι κρίθηκε στο... νήμα. Ο Κέι Σι Ρίβερς κλήθηκε να εκτελέσει βολές. Αστόχησε στην πρώτη. Και στη δεύτερη. Υποχρεωτικά για να κυλήσει ο χρόνος, με τη διαφορά να είναι στον πόντο υπέρ της Ζενίτ. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να εκδηλώσει επίθεση. Η Ζενίτ πήρε τη νίκη. αλλά ο Ρίβερς άκουσε τα... σχολιανά του. Σε διαδικτυακή μορφή.

Οι περισσότεροι του απευθύνθηκαν (προφανώς όχι με κόσμιο τρόπο) για τη χαμένη βολή του, η οποία οδήγησε στα χαμένα στοιχήματά τους. Και ο Ρίβερς απάντησε στo twitter!

«Λοιπόν, μην στέλνετε άλλα κ@λομηνύματα ότι σας χρωστάω λεφτά για ένα παιχνίδι… Άντε γ@μ...! Είχαν τάιμ άουτ μετά τις βολές μου. Εάν ευστοχούσα στη δεύτερη θα ήμασταν μπροστά με 2 πόντους. Υπήρχαν περίπου 3’’ και θα είχαν την ευκαιρία να πάνε την μπάλα στο μισό γήπεδο. Ήταν μία μπασκετική απόφαση. Θα το εξηγήσω σε εσάς που δεν καταλαβαίνετε από μπάσκετ. Δεν ήθελα να χάσω την πρώτη βολή. Αλλά, με 2,8’’ να απομένουν, θα έπρεπε να χάσω τη δεύτερη βολή επίτηδες. Στην Ευρώπη δεν μπορείς να πάρεις τάιμ άουτ μετά από ριμπάουντ», ανέφερε ο Ρίβερς.

Now don't send me no more fucking messages about I owe you money for a game...... Fuck Outta here

