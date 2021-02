Πασκουάλ: «Προσπαθούμε να χτίσουμε το δικό μας DNA» (vid)

Αρχικά ο Πασκουάλ είπε: «Νομίζω πως όλοι οι φίλαθλοι είναι χαρούμενοι με αυτά που κάνουν οι παίκτες. Δεν μπορούν να έρθουν στο γήπεδο αλλά είμαι σίγουρος πως αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, θα παίζαμε σε γεμάτο γήπεδο. Το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσεις ένα DNA. Όλες οι μεγάλες ομάδες εχουν DNA, μία συγκεκριμένη ταυτότητα. Αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε.

Πολλοί θεωρούν ότι είμαστε έκπληξη, αλλά οι προπονητές νομίζω πως δεν πιστεύουν κάτι τέτοιο. Όλοι πρέπει να δίνουν το 100% και δύο πλευρές του παρκέ. Όλοι μπορούν να έχουν τις στιγμές τους, αλλά όλα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο της ομαδικής λειτουργίας».

Για τους στόχους: «Πρώτα θέλουμε να κάνουμε χαρούμενους όλους τους φιλάθλους της Ζενίτ. Στη συνέχεια θέλουμε να δημιουργήσουμε νέους φιλάθλους».

Στο τέλος μίλησε και ο Κέβιν Πάνγκος για τον προπονητή του: «Έχει τόση εμπειρία και γνώση. Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Επικοινωνεί στο παρκέ, μας δίνει κίνητρο. Μας σέβεται . Δεν είμαστε μόνο αθλητές, αλλά είμαστε και άνθρωποι. Αυτό το ξέρει και το σέβεται ο Τσάβι, έχει δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο περιβάλλον εδώ».

.@zenitbasket's Head Coach Xavi Pascual has given the team the push they deserved

Check out what Xavi and some of his players have to say about his influence on the team! pic.twitter.com/bo9XZr1g6j

