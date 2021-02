Άλμπα: Off για αρκετές εβδομάδες ο Γκρέιντζερ (pic)

Για ακόμη μια φορά τα τελευταία χρόνια, στέκεται άτυχος ο Τζέισον Γκρέιντζερ.

Ο γκαρντ της Άλμπα θα μπει στο χειρουργείο για να λύσει το θέμα που έχει στο αριστερό του χέρι.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι Γερμανοί να τον στερηθούν για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Γκρέιντζερ είναι εκ των βασικών... γραναζιών στην περιφέρεια της ομάδας.

Unsere Verletzungsmisere will einfach nicht enden. @jaygranger11 hat sich in Göttingen am Dienstag eine Fraktur am linken Mittelhandknochen zugezogen. Er wird heute im @ukbberlin operiert und fällt mehrere Wochen aus. Get well soon, Jayson! pic.twitter.com/wYzmnZrLpg

— ALBA BERLIN (@albaberlin) February 4, 2021