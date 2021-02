Χίμκι: Ένας μέσα και... πέντε έξω!

Η ρωσική ομάδα αντιμετωπίζει την Πάρμα για την VTB League και ο προπονητής Αντρέι Μάλτσεφ μπορεί να υπολογίζει στον Τζόρνταν Μίκι, αλλά όχι σε... άλλους πέντε παίκτες.

Φυσικά η συμμετοχή τους παραμένει αμφίβολη και για την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Συγκεκριμένα εκείνοι που έχουν τεθεί νοκ άουτ είναι οι Σβεντ, Μπούκερ, Καράσεφ, Τίμα και Γιόβιτς!

@Jmickey_02 is back in the squad. Will not play @Shved23 (back), @janis_timma (knee), @DevinBooker31 (shoulder), @SKgetbuckets (back), Jovic (sick). Kluev and Kasatkin also joined the first team.#ПармаХимки #PARKHI pic.twitter.com/0AqREmiP6l

— BC Khimki (@Khimkibasket) February 1, 2021