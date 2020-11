Συγκεκριμένα οι δύο παίκτες βρέθηκαν μαζί στους «πράσινους» τη σεζόν 2017-18 και σίγουρα είχαν αρκετά να συζητήσουν πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Μάλιστα η Ζάλγκιρις ανέφερε στην ανάρτησή της: «Μια φορά συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα αντίπαλοι».

Once teammates in @paobcgr , now opponents.

Electric point guards @TheNatural_05 and Lukas Lekavicius ready to square off! pic.twitter.com/O6SMxcnjtF

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 17, 2020