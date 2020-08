Χίμκι: Τέλος ο Άντονι Γκιλ (pic)

Ύστερα από μία τριετία στην Χίμκι, ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Ο ρωσικός σύλλογος τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Άντονι Γκιλ, που έχει απασχολήσει τόσο τον Ολυμπιακό, όσο και τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν, είχε κατά μέσο όρο φέτος 8.3 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague.

По окончании срока действия контракта наш клуб покидает американский форвард Энтони Гилл / Anthony Gill leaves Khimki upon expiration of his contract. pic.twitter.com/aSCowYdxUV

