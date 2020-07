Μετά από δύο χρόνια στην Λοκομοτίβ Κουμπάν, ο Φριντζόν επιστρέφει στην Euroleague με την φανέλα της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο 34χρονος γκαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Την φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 17 παιχνίδια.

@VFridzon is a new Player of our Club. 1-year pic.twitter.com/yiIjlx7QTh

— Basketball club Zenit (from ) (@zenitbasket) July 18, 2020