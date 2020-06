Ζενίτ: Πήρε τον Ρώσο διεθνή Ζαχάροφ ο Πασκουάλ

Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου γκαρντ, ο οποίος θα παραμείνει στη Ζενίτ έως και το καλοκαίρι του 2022.

«Το να πάω στη Ζενίτ είναι ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός, τόσο στην VTB League όσο και στην EuroLeague. Η ομάδα έχει υψηλούς στόχους και θεωρώ ότι έκανα την καλύτερη επιλογή. Είναι τιμή να σε θέλει μια ομάδα που αγωνίζεται στην EuroLeague...» ήταν τα λόγια του Ντένις Ζαχάροφ.

Welcome, Denis Zakharov!



Our club has signed a two-year contract with a Russian guard.



Read more here: https://t.co/idcHRebXDO pic.twitter.com/NvsOL0uTBj

— Basketball club Zenit (from ) (@zenitbasket) June 22, 2020