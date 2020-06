Ο Μεξικανός σέντερ είχε μια καλή χρονιά στην Αγία Πετρούπολη με τη φανέλα της Ζενίτ έχοντας αγωνιστεί σε 26 ματς με 21:24 λεπτά συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι.

Τι είχε κάνει ο «TITAN» μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ; Μέτρησε κατά μέσο όρο 12,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 2,4 λάθη!

