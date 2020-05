Όταν ο Σβεντ πέτυχε 97 πόντους σε 4 αγώνες (vid)

Τη σεζόν 2017-18 η Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με φόντο την πρόκριση στο Final 4 του Βελιγραδίου.

Η «ομάδα του στρατού» προκρίθηκε στα ημιτελικά με 3-1 νίκες και ο Σβεντ πέτυχε 97 πόντους στα 4 ματς των playoffs.

Game 1: 22 πόντοι (2/2 βολές, 4/8 δίποντα, 4/12 τρίποντα)

Game 2: 12 πόντοι (2/3 βολές, 2/4 δίποντα, 2/9 τρίποντα)

Game 3: 27 πόντοι (7/7 βολές, 7/12 δίποντα, 2/8 τρίποντα)

Game 4: 36 πόντοι (6/9 βολές, 3/5 δίποντα, 8/12 τρίποντα)

Who remembers the incredible playoff run from @Shved23 back in 2018?

Dropping 97 POINTS in 4 Games

'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/cID3jQDnew

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 26, 2020