Η Ρεάλ και το «πρέπει» δεν χαρίζονται, οδηγός το 20-0 του 2018!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρά τα όσα έχουν γίνει είναι υποχρεωμένος να φτάσει στη νίκη απέναντι στους Ισπανούς έχοντας ως «πυξίδα» τα λόγια του Λούκα Ντόντσιτς. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της Τρίτης (3/2) στο κατάμεστο Telekom Center Athens δεν δίνει απλώς έναν αγώνα της κανονικής διάρκειας της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μια μάχη επιβίωσης, ένας αγώνας χαρακτήρα και, κυρίως, μια αναμέτρηση με το «πρέπει».

Οι «πράσινοι» καλούνται να διαχειριστούν μια δύσκολη συγκυρία. Η απουσία του Κέντρικ Ναν αφαιρεί από το «οπλοστάσιο» του Έργκιν Άταμαν τον πιο χαρισματικό του σκόρερ, όμως στην Euroleague των μεγάλων προσδοκιών, οι δικαιολογίες δεν έχουν θέση.

Ανεξαρτήτως κατάστασης, ψυχολογίας ή αγωνιστικής εικόνας, το «πρέπει» στέκει εκεί αμείλικτο. Μια ήττα στην 26η αγωνιστική θα κάνει την κατάσταση στη βαθμολογία ακόμη πιο ασφυκτική, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το πλεονέκτημα έδρας ή ακόμα και τον στόχο της τετράδας.

Σε αυτό το σκηνικό της «υποχρεωτικής» νίκης, η παρουσία του Κώστα Σλούκα αποκτά κομβική σημασία. Τώρα που η μπάλα «καίει» και ο κύριος εκφραστής της επίθεσης λείπει, ο αρχηγός των «πρασίνων» αναμένεται να σηκώσει όλο το βάρος όπως ξέρει πολύ καλά να κάνει. Δεν είναι μόνο το δημιουργικό του χάρισμα ή η ικανότητά του να διαβάζει τα pick n’ roll της Ρεάλ. Είναι η ηγετική του φυσιογνωμία.

Ο Κώστας Σλούκας είναι ο παίκτης που έχει το DNA της νίκης και την εμπειρία να ηρεμήσει την ομάδα όταν το παιχνίδι ξεφεύγει από τον έλεγχο. Σε μια βραδιά που το πάθος θα περισσεύει, ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάζεται το καθαρό μυαλό του αρχηγού του. Εκείνου που έχει δείξει με τον τρόπο παιχνιδιού του πως να πετύχει η ομάδα του.

Η πρόσφατη εικόνα στο Αλεξάνδρειο και η ήττα από τον Άρη για τη Stoiximan GBL λειτούργησε ως «καμπανάκι» κινδύνου. Για τους «πράσινους», αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα πρέπει να αποτελέσει το turning point. Είναι η στιγμή που οι παίκτες συνειδητοποιούν πως τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Στο κορυφαίο επίπεδο, η αντίδραση μετά από μια κακή εμφάνιση είναι αυτή που ξεχωρίζει τις μεγάλες ομάδες.

Αν το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες ψάχνουν την πηγή της έμπνευσης, δεν χρειάζεται να κοιτάξουν μακριά. Αρκεί να γυρίσουν το... ρολόι στις 17 Απριλίου του 2018.

Τότε, στον πρώτο προημιτελικό των playoffs, το ΟΑΚΑ έζησε μια από τις πιο κυριαρχικές στιγμές στην ιστορία των αναμετρήσεων με τη «Βασίλισσα». Το «τριφύλλι» έτρεξε ένα απίστευτο 20-0 στο ξεκίνημα, «πνίγοντας» τη Ρεάλ με την ενέργεια και το πάθος του. Εκείνο το βράδυ, οι Ισπανοί δεν έχασαν απλώς ένα παιχνίδι, έχασαν το δικαίωμα να πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν. Την ατμόσφαιρα μάλιστα εκείνου του αγώνα θυμήθηκε αρκετά χρόνια μετά ο Λούκα Ντόντσιτς σε μια συνέντευξη Τύπου στο ΝΒΑ...

Το Telekom Center Athens θα είναι ξανά το «κάστρο» που όλοι φοβούνται. Η ώθηση που δίνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR είναι δεδομένη. Όμως, η εξέδρα μπορεί να κάνει μόνο τη μισή δουλειά.

Η άλλη μισή ανήκει στους παίκτες του Έργκιν Άταμαν. Πρέπει να μπουν στο παρκέ με το βλέμμα που είχαν οι προκάτοχοί τους το 2018. Χρειάζεται «λυσσασμένο» παιχνίδι σε κάθε κατοχή, άμυνα που θα διαλύει τα plays (συστήματα) του Σέρτζιο Σκαριόλο και αποφασιστικότητα που δεν θα αφήσει στους Μαδριλένους κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν χαρίζεται, ειδικά αυτή την περίοδο, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αν όμως βρει μπροστά της έναν Παναθηναϊκό AKTOR συμπαγή και παθιασμένο με καθοδηγητή τον Κώστα Σλούκα, τότε το «πρέπει» θα γίνει η καύσιμη ύλη για μια μεγάλη νίκη που θα αλλάξει όλη την πορεία της σεζόν.



VISA:

Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.