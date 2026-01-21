Ο Πέρκινς πρότεινε το trade... βόμβα: «Αν ήμουν ο Κάρι θα σήκωνα το τηλέφωνο να πάρω τον Γιάννη»

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θέλει να δει ο Κέντρικ Πέρκινς, προτείνοντας στον Στεφ Κάρι να πιέσει για το συγκεκριμένο trade.

Ο Κέντρικ Πέρκινς κατέθεσε τη δική του σκέψη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνδέοντάς τον με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ που τον αφήνει εκτός ως το φινάλε της σεζόν, έδωσε αφορμή στον Πέρκινς να βάλει ξανά στο τραπέζι ένα ενδεχόμενο trade του Αντετοκούνμπο στους Γουόριορς.

«Είναι η ώρα. Αν ήμουν ο Στεφ τώρα, θα σήκωνα το τηλέφωνο και ξέρετε ποιον θα καλούσα; Τον Γιάννη και θα του έλεγα "έλα φίλε, τι περιμένεις. Σε χρειάζομαι και με χρειάζεσαι. Πάμε να το κάνουμε» ανέφερε ο πρωταθλητής του 2008 με τους Σέλτικς.

“It’s time”



Big Perk says it’s time for Steph to pick up the phone and make that call to Giannis!



( @KendrickPerkins / @Rjeff24 ) pic.twitter.com/D6jHh6eV2S January 20, 2026

Οι Γουόριορς, άλλωστε, βρίσκονται χαμηλά στην περιφέρειά τους, όντας 8οι με ρεκόρ 25-19 και με την απουσία του Μπάτλερ, πρέπει να βρουν μια λύση για να μη χαθεί οριστικά η σεζόν.

Την ώρα που στο Μιλγουόκι, οι Μπακς δε βρίσκονται σε πολύ καλύτερη μοίρα, με τον ίδιο τον Αντετοκούνμπο να τονίζει πως δε γνωρίζει αν θα τελειώσει τη σεζόν στο Γουινσκόνσιν.

«Αν είσαι ο Γιάννης και μιλάς για πρωτάθλημα, αυτό το παράθυρο κλείνει. Είναι το τέλειο τάιμινγκ και θα το ξαναπώ, κανείς δε θα είναι εκνευρισμένος αν ο Αντετοκούνμπο αποφασίσει να φύγει από τους Μπακς», προσέθεσε στα λεγόμενά του ο Πέρκινς.