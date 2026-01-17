Ολυμπιακός: Έκλεισε με 20 ασίστ το ημίχρονο απέναντι στο Μαρούσι!
Ο Ολυμπιακός πετούσε... φωτιές στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι Πειραιώτες πέτυχαν 61 πόντους στο ημίχρονο (61-41) με 15/19 δίποντα και 8/16 τρίποντα, με τρομερή δημιουργία.
Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός μοίρασε 20 ασίστ, με κορυφαίο πασέρ του σε αυτό το 20λεπτο τον Εβάν Φουρνιέ. Ενώ ακολούθησε ο Σάσα Βεζένκοβ που μοίρασε άλλες 4. Δέκα παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν τουλάχιστον από μία τελική πάσα.
Οι ασίστ του Ολυμπιακού στο ημίχρονο
- Γουόκαπ - 2
- Βεζένκοβ - 4
- Παπανικολάου - 1
- Ντόρσεϊ - 3
- Νιλικίνα - 1
- Γουόρντ - 1
- Νετζήπογλου - 1
- Πίτερς - 1
- Χολ - 1
- Φουρνιέ - 5
