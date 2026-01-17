Ο Ολυμπιακός είχε ένα εκπληκτικό ημίχρονο με το Μαρούσι, όπου και σκόραρε 61 πόντους, μοιράζοντας 20 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός πετούσε... φωτιές στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με το Μαρούσι για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες πέτυχαν 61 πόντους στο ημίχρονο (61-41) με 15/19 δίποντα και 8/16 τρίποντα, με τρομερή δημιουργία.

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός μοίρασε 20 ασίστ, με κορυφαίο πασέρ του σε αυτό το 20λεπτο τον Εβάν Φουρνιέ. Ενώ ακολούθησε ο Σάσα Βεζένκοβ που μοίρασε άλλες 4. Δέκα παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν τουλάχιστον από μία τελική πάσα.

Οι ασίστ του Ολυμπιακού στο ημίχρονο