Όπως όλα δείχνουν η αναμέτρηση μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί οδεύει προς αναβολή κατόπιν αιτήματος της γαλλικής ομάδας.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η «Israel Hayom» η γαλλική ομάδα αρνείται να ταξιδέψει με πτήση ανταπόκρισης για την αναμέτρηση της 9ης Ιανουαρίου στο Τελ Αβίβ καθώς προηγουμένως θα έχει αγωνιστεί στην Τουρκία με αντίπαλο τη Αναντολού Εφές (7/1).

Κάτι που σημαίνει ότι ο αγώνας της Euroleague ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρί που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου αναμένεται να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία. Συγκεκριμένα έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα στην Euroleague και αναμένεται να προγραμματιστεί κοντά στη διακοπή των εθνικών ομάδων τον Φεβρουάριο.

Παρόλα αυτά και σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παράγοντες από την διοίκηση της Χάποελ υποστήριξαν ότι η αναβολή δεν σχετίζεται με τη διεξαγωγή του αγώνα κοντά στο Σάββατο και εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική κατά της γαλλικής ομάδας και του ιδιοκτήτη της, Ντέιβιντ Καν.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague, σε εβδομάδα με διπλή αγωνιστική κάθε ομάδα οφείλει να μεταβαίνει στον προορισμό της είτε με απευθείας πτήση είτε με μετακίνηση που δεν ξεπερνά τη μιάμιση ώρα. Για τον λόγο του ότι οι Γάλλοι θα αγωνιστούν προηγουμένως στην Τουρκία (σ.σ. απ’ όπου δεν πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις προς το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου) αρνούνται να ταξιδέψουν για τον αγώνα, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στον κανονισμό.