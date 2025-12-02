Ο Πολ Πιρς, προχώρησε σε μια δήλωση που θα συζητηθεί αρκετά, συγκρίνοντας τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ με τον «θρύλο», Μάικλ Τζόρνταν.

Στην εκπομπή «No Fouls Given Show», βρέθηκε καλεσμένος ο Πολ Πιρς, παραχωρώντας αρκετά τολμηρές δηλώσεις όσον αφορά τις εμφανίσεις του Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, θυμίζοντάς του όσα έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Αδιαμφισβήτητα, ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική φόρμα της ζωής του. Ο Καναδός σούπερ σταρ των Θάντερ, έχοντας κατακτήσει τα πάντα την περασμένη σεζόν σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, έγινε αφορμή μιας απροσδόκητης δήλωσης από τον Πολ Πιρς.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης των Μπόστον Σέλτικ, βρέθηκε καλεσμένος στην αμερικάνικη εκπομπή, «No Fouls Given Show» και έκανε σύγκριση του Μάικλ Τζόρνταν με τον Αλεξάντερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πιρς:

«Απλά δεν μπορείς να τον σταματήσεις. Ξέρεις, αρχίζει να μου θυμίζει τον Τζόρνταν. Μπορείς να το δεις, φίλε. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Ξέρω ότι είχαμε τον Κόμπε, τον Λεμπρόν, τον Ντουράντ, και θα έχουν μεγάλες βραδιές, αλλά αυτός ο τύπος είναι σταθερά στους 30 πόντους. Έλα τώρα, δε βλέπεις τέτοια συγκέντρωση ή τέτοια πείνα».

Ο γκαρντ των Θάντερ, κινείται σε ρυθμούς MVP και την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, έχοντας μ.ο 32.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ, ανά παιχνίδι.