Βατούτιν: «Δεν βλέπω καμία πιθανότητα σημαντικών αλλαγών, η απομόνωση θα ενταθεί»

Ο Αντρέι Βατούτιν μίλησε για το γεγονός ότι δεν βλέπει ο ίδιος να υπάρχει κάποιο νεότερο ως προς τις ρωσικές ομάδες και την Euroleague.

Εδώ και αρκετά χρόνια, για την ακρίβεια μετά την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ρωσικές ομάδες παραμένουν εκτός της Euroleague και με αυτόν τον τρόπο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται μόνο στο πρωτάθλημα της VTB.

Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Αντρέι Βατούτιν, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρωσίας και αναφέρθηκε στις εξελίξεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στις ρωσικές ομάδες και την Euroleague.

Ο ίδιος ωστόσο, δεν φαίνεται αισιόδοξος ως προς το μέλλον.

«Απαντάω συνεχώς σε αυτές τις ερωτήσεις εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, και ελπίζω να σταματήσουν να τίθενται. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα σημαντικών αλλαγών. Οι λόγοι για τους οποίους οι ρωσικές ομάδες έχουν αποκλειστεί από τις διεθνείς διοργανώσεις παραμένουν, και προς το παρόν δεν βλέπω κάποιο σοβαρό έρεισμα για την άρση τους.

Η Ρωσία αποκόπτεται μεθοδικά από τον ευρωπαϊκό χώρο, και δεν υπάρχει λόγος να ελπίζουμε ότι το μπάσκετ θα αποτελέσει εξαίρεση. Επιβάλλονται νέοι γύροι κυρώσεων και η απομόνωση θα ενταθεί. Τα γνωστά προβλήματα με τις πτήσεις, τις πληρωμές, τις βίζες και άλλες επιπλοκές δεν θα μας επιτρέψουν να λειτουργούμε πλήρως».

