Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι κορυφαίος της Σερβίας έχοντας σημειώσει ένα ακόμη double double, οδηγώντας τη χώρα του σε μία ακόμη νίκη στο EuroBasket 2025.

Η Σερβία είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού στο EuroBasket 2025, δείχνοντας εδώ και καιρό τη δυναμική της, τόσο στα φιλικά προετοιμασίας όσο και στο τουρνουά.

Η χώρα των Βαλκανίων επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (29/8) με 80-69 της Πορτογαλίας, με τον Νίκολα Γιόκιτς να είναι ξανά ο άνθρωπος που δείχνει τον δρόμο προς την κορυφή.

Πιο συγκεκριμένα, ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει 23 πόντους (7/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/6 βολές) ενώ παράλληλα, στα 22:37 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ μέτρησε 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.