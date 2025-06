Ο Ομάρ Σι, γνωστός ηθοποιός έγινε συνιδιοκτήτης στην Παρί.

Η Παρί τραβά τα βλέματα του κόσμου και ανεβαίνει στην κλίμακα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν πως ο Γάλλος ηθοποιός Ομάρ Σι έγινε συνιδιοκτήτης στην ομάδα,



«Είμαι μεγάλος οπαδός του μπάσκετ και ήρθα να δω τον σύλλογο να παίζει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του αγώνα της Euroleague εναντίον της Μπασκόνια τον περασμένο Νοέμβριο.



«Με εντυπωσίασε η ενέργεια του πρότζεκτ. Στις κερκίδες, αυτός ο σύλλογος συγκεντρώνει όλη την ποικιλομορφία του Παρισιού, κάτι πραγματικά πολύτιμο. Στο παρκέ, η ομάδα παίζει με ένταση και χαρακτήρα, κάτι που τροφοδοτεί τις αθλητικές της φιλοδοξίες.



Εκτός γηπέδου, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ταυτότητα και η εικόνα του συλλόγου είναι ζωντανές. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στην ανάπτυξη της Παρί», ανέφερε.



Ο Σι έχει αφήσει το αποτύπωμα του σαν ηθοποιός με την ταινία «Intouchables», ενώ πρωταγωνίστησε στη σειρά του Netflix «Lupin».

