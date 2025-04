Μονακό σε Παναθηναϊκό για το Game 3: «Τα κεφάλια ψηλά, το 'χετε!»

Η Μονακό έδειξε τη στήριξή της στον Παναθηναϊκό για το Game 3 κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη μέσω των social media.

Η αλληλεπίδραση της Μονακό και του Παναθηναϊκού AKTOR μέσω των social media των δύο ομάδων είναι γνωστή, με τους Μονεγάσκους να παίρνουν αυτή τη φορά τη σκυτάλη στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στήριξης στο τριφύλλι.

Ο λόγος; Η ισοφάριση της σειράς των playoffs (1-1) και το break στο ΟΑΚΑ από την Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ με τους «πράσινους» να ταξιδέυουν στην Κωνσταντινούπολη επιδιώκοντας να κάνουν δύο νίκες.

H Μονακό μέσω της αγγλικής έκδοσής της στο twitter αφιέρωσε μία ανάρτηση στον Παναθηναϊκό γράφοντας: «Τα κεφάλια ψηλά Παναθηναϊκέ. Το 'χετε στο τρίτο παιχνίδι», δίνοντας ώθηση στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν για να πάρει τη νίκη στο Game 3.

Heads up, @Paobcgr, you got this in Game 3 🤜🤛 pic.twitter.com/HsGIk2ZQLb