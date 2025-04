Το debate της σεζόν δεν αφορά κάτι διαφορετικό από τον αγώνα... δρόμου ανάμεσα στον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τον Νίκολα Γιόκιτς για τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη στο NBA.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή αυτών των μεγάλων αστέρων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ο Νίκολα Γιόκιτς είναι οι δύο επικρατέστεροι για τον τίτλο του MVP της φετινής σεζόν στο NBA και με κάθε τους εμφάνιση κάνουν την τελική επιλογή όλο και δυσκολότερη.

Το debate δεν έχει τελειωμό και το βράδυ της Κυριακής (13/04), που ολοκληρώθηκε η regular season, το τοπίο ακόμα προσπαθεί να ξεκαθαρίσει για το σημαντικό αυτό βραβείο. Δύο παίκτες... χάρμα οφθαλμών που αξίζουν εξίσου τη συγκεκριμένη διάκριση, όμως μόνο ένας θα την κάνει δικιά του. Από τη μία ο «Τζόκερ» με 60άρες και τα triple doubles να πέφτουν βροχή και από την άλλη ο σταρ της Οκλαχόμα με τις 50άρες και φυσικά έχοντας οδηγήσει την ομάδα του από νωρίς στην πρώτη θέση της Δύσης.

Μπορεί το σύγχονο μπάσκετ να είναι τέτοιο που βγαίνουν πολλοί αστέρες και εντυπωσιακοί σκόρερ, όμως δεν έχουν όλοι αυτή τη σταθερότητα και την απόδοση αυτών των δύο. Νικητής δεν είναι απλώς όποιος ξεχωρίζει. Είναι αυτός που παραμένει κορυφαίος σε όλη τη διάρκεια της σκληρής σεζόν των 82 αγώνων, που μάχεται κάθε βράδυ, που κοιτά στα μάτια τους καλύτερους και οδηγεί την ομάδα του στις νίκες. Δεν γεννήθηκαν όλοι για κάτι τέτοιο. Ο Γιόκιτς και ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι αποδεδειγμένα τέτοιοι παίκτες.

Ο τίτλος του MVP έχει χώρο όμως μόνο για έναν. Ας πάρουμε για αρχή τον πρώτο στη λίστα που δεν είναι άλλος από τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που έχει πάρει τους Θάντερ στις πλάτες του και τους έχει οδηγήσει στην πρωτιά στη δυτική περιφέρεια πριν τον Απρίλιο βοηθώντας τους να κυριαρχήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο μέσος όρος του «μιλάει» από μόνος του με 32.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ ανά παιχνίδι, ωστόσο αυτό που τον ξεχωρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από τον αντίζηλό του, είναι οι νίκες.

Οι 68 νίκες της Οκλαχόμα με μόλις 14 ήττες δίνουν στον 26χρονο γκαρντ το μεγαλύτερο προβάδισμα για την κατάκτηση του βραβείου.

SGA SHOWING OFF THE HANDLE PACKAGE

Ένας από τους πιο ξεκάθαρους λόγους που η Οκλαχόμα έφτασε τόσο ψηλά φέρει την υπογραφή του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Η άρρητη αλλά ουσιαστική έννοια του MVP αφορά το πόσο ανεβάζει την ομάδα του κι εκείνος το έκανε με κάθε πιθανό τρόπο, κουβαλώντας την OKC μέχρι την κορυφή της regular season. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: Ο SGA θα κλείσει τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ, ένας παίκτης που σκοράρει από κάθε πιθανό σημείο στο παρκέ, με αξιοζήλευτη αποτελεσματικότητα. Το ποσοστό του στα σουτ (51,9%) είναι εντυπωσιακό. Ξέρει να φτάνει στα «δικά του» σημεία με μαεστρία και ήταν ο κορυφαίος του πρωταθλήματος σε παιχνίδια με 50, 40, 30 και 20 πόντους. Αδιαμφισβήτητα έχει ποικιλία στο σκοράρισμα...

Βέβαια, το έκανε και στο αμυντικό κομμάτι με τα κλεψίματά του δείχνοντας πως είναι αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ένας πραγματικός two-way player δηλαδή σε μία άκρως νεανική ομάδα με ενέργεια και δίψα για διάκριση.

Ίσως από τις μεγαλύτερες κόντρες για τον τίτλο του MVP και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Σέρβος σέντερ. Του Γιόκιτς μάλλον δεν του έφταναν τα τρία βραβεία πολυτιμότερου παίκτη που έχει κατακτήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και θέλει και τέταρτο για να φτάσει τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που έχουν 4. Πέντε έχουν μόνο ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο Μπιλ Ράσελ και ο Μάικλ Τζόρνταν.

Με μέσο όρο triple double τι να πει κανείς για τον Νίκολα Γιόκιτς; Συγκεντρώνει 29.8 πόντους,12.8 ριμπάουντ και 10.2 ασίστ και κάνει πραγματικά το αδύνατο όχι μόνο να μοιάζει δυνατό, αλλά και εύκολο. Μάλιστα, καθοδηγεί τη λίγκα σε «τριπλά» παιχνίδια έχοντας σημειώσει 34 φέτος. Ο Σέρβος σέντερ φιλοδοξεί να κλείσει τη σεζόν στο top 3 των σκόρερ, των ριμπάουντ, των ασίστ και των κλεψιμάτων, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν και δύσκολα θα επαναληφθεί.

