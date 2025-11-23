Οι Σακραμέντο Κινγκς επέστρεψαν στις νίκες ανατρέποντας το +13 των Νάγκετς. Παρά τους 44 πόντους του Νίκολα Γιόκιτς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ανέλαβε δράση στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και οδήγησε την ομάδα του σε μια νίκη-έκπληξη.

Το Μάιλ Χάι Σίτι είχε συνηθίσει να βρίσκει τον δρόμο προς τη νίκη με τον Νίκολα Γιόκιτς οδηγό, όμως, οι Σακραμέντο Κινγκς ήρθαν αποφασισμένοι να ταράξουν τα νερά. Με ένα αρνητικό σερί εβδομάδων στις πλάτες τους, πολλοί περίμεναν ότι η ομάδα του Σακραμέντο θα παραδοθεί εύκολα απέναντι στους Νάγκετς κάτι που δεν έγινε, αφού επικράτησαν με 128-123 κάνοντας την ανατροπή.

RUSSELL WESTBROOK.



15 POINTS IN THE 4TH QUARTER.



He puts Sacramento up 6 in Denver with under a minute left!



Watch here: https://t.co/lSZDoipYXs pic.twitter.com/0o0raB2BD0 — NBA (@NBA) November 23, 2025

Για τρεις περιόδους, το σενάριο φαινόταν ίδιο με τα προηγούμενα ματς. Ο Γιόκιτς έμοιαζε να παίζει μόνος του, σπάζοντας την άμυνα των Κινγκς με κάθε πιθανό τρόπο, τελειώνοντας το ματς με 44 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Η έδρα των Νάγκετς έμοιαζε αξεπέραστη.

Όμως, στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ήρθε η στιγμή του Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο veteran γκαρντ, που τα τελευταία χρόνια έχει συνηθίσει να είναι η «αγκάθι» και όχι ο ηγέτης, ξαναφόρεσε τη στολή του MVP και επέστρεψε στον τόπο του... εγκλήματος, στην παλιά του ομάδα. Σε λιγότερο από δέκα λεπτά, πέτυχε 15 από τους 21 πόντους του στον αγώνα, μοίρασε 11 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του σε μια ανατροπή που κανείς δεν περίμενε.

Παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Γιόκιτς, που συνέχισε να μαζεύει πόντους και ριμπάουντ με ασύλληπτη συνέπεια, οι Κινγκς έδειξαν ψυχή και οργανωμένη επιθετική δράση.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-30, 65-61, 92-91, 123-128