Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έζησε ξεχωριστή βραδιά κόντρα στους Τζαζ και πλέον... κυνηγά το ρεκόρ του Γουέστμπρουκ με την Οκλαχόμα.

Είναι ο άνθρωπος που θέλει να οδηγήσει την Οκλαχόμα στη Γη της Επαγγελίας. Ο φοβερός και τρομερός Γκίλτζιους-Αλεξάντερ διεκδικεί για άλλη μια σεζόν το βραβείο του MVP και πραγματοποίησε με σπουδαία εμφάνιση στη νίκη επί των Τζαζ.

Ο Καναδός γκαρντ είχε 54 πόντους κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο ΝΒΑ. Επιπλέον ισοφάρισε το ρεκόρ του Ντουράντ με τη φανέλα των Θάντερ, ενώ πλέον μόνο ο Γουέστμπρουκ έχει παραπάνω από εκείνον. O Russ είχε βάλει 58 πόντους κόντρα στους Μπλέιζερς το 2017.

Ο Σάι εκτός από τους 54 πόντους, είχε 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε ακόμη μία all around εμφάνιση που δείχνει την ποιότητα του και την ικανότητα και στις δύο μεριές του παρκέ.

Στα τελευταία 15 ματς ο SGA έχει 35.2 πόντους, 6 ασίστ, 5.3 ριμπάουντ, 2.3 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ, όντας ασταμάτητος και παλεύοντας να δώσει στην ομάδα του το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των play off.

