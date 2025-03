Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής στην Euroleague κόντρα τον Ερυθρό Αστέρα (11/4, 21:15).

Ενόψει του τελευταίου αγώνα της regular season με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια γι' αυτό το ματς.

Αν και απομένουν δύο εβδομάδες έως το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν ήδη sold out! Όπως έχει ανακοινωθεί sold out και για το παιχνίδι της Παρασκευής (28/3) στο κλειστό του ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Παρί.

Strength in numbers: 𝟏𝟎 sold out games in EuroLeague’s regular season!



