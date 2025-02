Ο Πάρις Λι πέταξε τη μπάλα από το κέντρο και ευστόχησε στη λήξη του ημιχρόνου για τη Βιλερμπάν μέσα στο Μόναχο.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχτηκε στη Γερμανία τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, στο δεύτερο μισό της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας». Μπορεί το ημίχρονο να ανήκε στους γηπεδούχους, ωστόσο το καλύτερο στιγμιότυπο το πρόσφερε ο Πάρις Λι.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν είδε κάποιον παίκτη των γηπεδούχων να τον μαρκάρει και εκείνος αποφάσισε να σουτάρει από το κέντρο στη λήξη του χρόνου της δεύτερης περιόδου.

Ο ίδιος ήταν εύστοχος και μείωσε για την ομάδα του στο 38-30.

Cold-blooded! ❄️



Paris Lee drills the buzzer-beater to close the second quarter! @LDLCASVEL stays locked in! 😤 pic.twitter.com/NcV8k57mna