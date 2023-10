Ο Κέβιν Πάντερ μοιάζει ασταμάτητος. Κατέχει το ρεκόρ συνεχόμενων ελεύθερων βολών στη EuroLeague, το οποίο βεβαίως συνεχίζεται...

Ο Κέβιν Πάντερ και η γραμμή των βολών. Η σχέση των δύο είναι εξαιρετική. Και όταν ο γκαρντ της Παρτίζαν πάει για να εκτελέσει βολές, η γραμματεία μπορεί να τις καταγράψει, προκαταβολικά, ως εύστοχες.

Τουλάχιστον στις τελευταίες 68 φορές που έχει σουτάρει από τη γραμμή ο Πάντερ, ο πόντος ήταν γεγονός. Αυτό το 68/68 είναι το νέο ρεκόρ της EuroLeague και φυσικά στην επόμενη αναμέτρηση της EuroLeague (απέναντι στην Μπαρτσελόνα) θα έχει τη δυνατότητα να το επεκτείνει ακόμα περισσότερο.

Τη φετινή σεζόν έχει μετρήσει 2/2 απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και 5/5 κόντρα στη Βιλερμπάν.

Kevin Punter rewriting the record books as he continues the longest free throw streak in the EuroLeague history 🤩



