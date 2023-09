Ο Τζάρεντ Βάντερμπιλτ θα συνεχίσει να φοράει τα μωβ και τα χρυσά των Λος Άντζελες Λέικερς για τέσσερα χρόνια, έναντι 48 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ρόστερ των Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζει να ενισχύεται, όχι μόνο για τη φετινή σεζόν, αλλά και γι' αυτές που ακολουθούν. Ο Τζάρεντ Βάντερμπιλτ ήρθε στην Καλιφόρνια την περασμένη σεζόν από τους Γιούτα Τζαζ και θα μείνει για αρκετά χρόνια.

Το συμβόλαιο που έχει σε ισχύ είναι για τη σεζόν 2023-2024 (4.698.000$), ωστόσο οι Λέικερς πρόσφεραν τετραετή επέκταση στον 24χρονο πάουερ φόργουορντ, έναντι 48 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία είναι εγγυημένη μέχρι την τελευταία σεζόν, για την οποία έχει επιλογή ανανέωσης ο παίκτης. Θυμίζουμε ότι ο Βάντερμπιλτ αποτελεί μέλος της Klutch Sports, η οποία έχει και τα δικαιώματα των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

Την περασμένη σεζόν ο Βάντερμπιλτ μέτρησε 7.9 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ.

Los Angeles Lakers forward Jarred Vanderbilt has agreed on a four-year, $48 million contract extension with the franchise, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Erika Ruiz told @TheAthletic @Stadium. Deal is fully guaranteed with a player option in the fourth year. pic.twitter.com/4kuLlt8zeT