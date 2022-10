Ένα ακόμα milestone για τον Κώστα Σλούκα που κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τη Μονακό έγινε ο 4ος καλύτερος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague.

Ήταν αναμενόμενο προτού ξεκινήσει η σεζόν και ο Κώστας Σλούκας το έκανε πράξη. Μόλις μετά από πέντε αγωνιστικές ο γκαρντ του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον Τομά Ερτέλ και έγινε ο 4ος καλύτερος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Σλούκας μετρούσε 1.338 ασίστ με τις φανέλες του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε πριν την έναρξη της 5ης αγωνιστικής και ο Ερτέλ, που δε βρίσκεται στη διοργάνωση καθώς αγωνίζεται στη Ζενίτ, 1.340. Οι τρεις ασίστ που πρόλαβε να μοιράσει ο Έλληνας γκαρντ στο παιχνίδι με τη Μονακό, τον τοποθετούν στην 4η θέση με τις περισσότερες ασίστ από καταβολής EuroLeague, με στόχο φυσικά όλο και ψηλότερα.

Μάλιστα τρεις από τις τέσσερις πρώτες θέσεις έχουν χρώμα ελληνικό, με τον Σέρχι Ροντρίγκεθ να μπαίνει ενδιάμεσα. Πρώτος φυσικά είναι ο Νικ Καλάθης με 1.740 ασίστ, ξεπερνώντας την περσινή σεζόν τον Σπανούλη.

Ο νυν προπονητής του Περιστερίου έχει ολοκληρώσει την καριέρα του με 1.607, ενώ στην 3η θέση βρίσκεται ο Σέρχι Ροντρίγκεθ με 1.583. Ο γκαρντ της Ρεάλ αν όλα πάνε καλά για αυτόν, θα προσπεράσει τον Σπανούλη στη 2η θέση, με τον Σλούκα να έρχεται από πίσω τους, έχοντας τα φόντα να τους προσπεράσει αν συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον ρυθμό.

A player every team would love to have in their roster! @kos_slou moves to 4th in the All-Time rankings for assists made 🅰️#EveryGameMatters pic.twitter.com/2grrCS2GQp