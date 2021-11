Ο Τζέρεμι Έβανς... απογειώθηκε για ένα εντυπωσιακό φόλοου-κάρφωμα κόντρα στη Ζενίτ.

Ο ψηλός του τριφυλλιού παραμόνευε στο χαμένο τρίποντο του Νέντοβιτς και τελείωσε τη φάση με ένα φοβερό φόλοου-κάρφωμα, σηκώνοντας το ΟΑΚΑ στο πόδι.

Απολαύστε την εντυπωσιακή φάση στο Έβανς

.@JeremyEvans40 came in for the PUTBACK 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ivwXvAJRF9