Ζενίτ: Το «κυνηγητό» του Μπάρον με τον γιο του στο αεροδρόμιο! (vid)

Ο Μπίλι Μπάρον έφτασε στην Αγία Πετρούπολη προκειμένου να ξεκινήσει προετοιμασία με την Ζενίτ, αλλά η... πρώτη προπόνηση άρχισε νωρίτερα του προγραμματισμένου για τον έμπειρο Αμερικανό που κυνηγούσε τον μικρό γιο του στο αεροδρόμιο!

Ο Μπίλι Μπάρον βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη ώστε να ξεκινήσει την προετοιμασία με την Ζενίτ του Τσάβι Πασκουάλ. Ο 31χρονος σούτινγκ γκαρντ ετοιμάζεται για την δεύτερη σεζόν του στην ρωσική ομάδα και κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο, άρχισε απευθείας το... τρέξιμο!

Ο έμπειρος σκόρερ... κυνηγούσε τον ορεξάτο γιο του στους χώρους του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης, με την Ζενίτ να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο, αναφέροντας με χιούμορ πως αυτή ήταν «η πρώτη προπόνηση του Μπάρον μετά την επιστροφή του»!

🏀The very first @Billy_Baron practice after coming back pic.twitter.com/PghUwvdZqR