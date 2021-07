Ζενίτ: Τέλος κι επίσημα ο Ταρίκ Μπλακ (pic & vid)

Η Ζενίτ ανακοίνωσε επίσημα την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό ψηλό, Ταρίκ Μπλακ.

Ελεύθερος κυκλοφορεί πλέον στην αγορά ο 30χρονος center, έπειτα από την εξάμηνη θητεία του στην Αγία Πετρούπολη, όπως γνωστοποίησε η ρωσική ομάδα.

Ο Μπλακ είχε γίνει παίκτης της Ζενίτ τον περασμένο Ιανουάριο και κατέγραψε 5.2 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά περίπου 15 λεπτά συμμετοχές σε 13 αναμετρήσεις της EuroLeague. Στο πρωτάθλημα της VTB League σημείωνε 9.3 πόντους και 4.7 ριμπάουντ, παίζοντας συνολικά σε 12 αναμετρήσεις.

Ο πρώην παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες το προσεχές διάστημα, αφού η αγορά με ψηλούς που διαθέτουν τις παραστάσεις και την ποιότητα του είναι περιορισμένη.

