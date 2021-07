Ραζνάτοβιτς: «Ο Άλφα Ντιαλό υπέγραψε στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε την είδηση της απόκτησης του Άλφα Ντιαλό από τον Παναθηναϊκό. Δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Αμερικανός.

«Ο Άλφα Ντιαλό είναι ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού». Το tweet του Μίσκο Ραζνάτοβιτς ήρθε να επιβεβαιώσει την απόκτηση του guard του Λαυρίου από τους νταμπλούχους.

Όπως σας έχει ενημερώσει το Gazzetta, τόσο ο Ντιαλό, όσο και ο Νίκος Χουγκάζ, αναμένεται να παραχωρηθούν δανεικοί αυτή τη σεζόν.

Στην επική σεζόν του Λαυρίου, μέχρι τη 2η της Basket League και τους χαμένους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ντιαλό μέτρησε 12.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 2.09 ασίστ.

