ΤΣΣΚΑ: Ανανέωσε για 2+1 χρόνια ο Λούντμπεργκ (pic)

Ο Ίφε Λούντμπεργκ θα συνεχίζει να παίζει στην ΤΣΣΚΑ, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών.

Μπορεί να έκανε σκέψεις ακόμα και για το ΝΒΑ, αλλά τελικά ο Ίφε Λούντμπεργκ δεν το... κουνά από τη Μόσχα. Ο Δανός θα βρίσκεται στην ΤΣΣΚΑ και τη νέα σεζόν, αφού υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Στα 26 του θα συνεχίσει να προσφέρει του στην ΤΣΣΚΑ με την οποία είχε φέτος 11.3 πόντους με 43% τρίποντα, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ. Πολύ καλές εμφανίσεις έκανε και στο Final 4 της Κολωνίας, αφού κόντρα στην Εφές είχε 15 πόντους και στον μικρό τελικό με την Αρμάνι πέτυχε 13 πόντους.

Δείτε την ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ για τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

