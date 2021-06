Ζενίτ: Ανανέωσε ο Γκουντάιτις (pic)

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις ανανέωσε με τη Ζενίτ και θα βρίσκεται στην ομάδα για άλλη μια σεζόν.

Η Ζενίτ έκανε μια εξαιρετική πορεία στη Euroleague και λίγο έλειψε να αποκλείσει την Mπαρτσελόνα στα playoffs. Οι Ρώσοι σχεδιάζουν ήδη την ομάδα της νέα σεζόν και σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας, συμφώνησαν με τον Αρτούρας Γκουντάιτις για ανανέωση της σενεργασίας τους.

Ο... πύργος της ομάδας της Αγιάς Πετρούπολης αναμένεται να μείνει στη Ρωσία τουλάχιστον για άλλη μια σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, αγωνίστηκε σε 31 ματς στη Euroleague και μέτρησε 9.7 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ κορυφαία του εμφάνιση ήταν οι 25 πόντοι με 10/13 σουτ που είχε μέσα στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Ζενίτ προχώρησε και στην απόκτηση του Τζόρνταν Λόιντ από τον Ερυθρό Αστέρα.

