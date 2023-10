Οι Λόντον Λάιονς, η ομάδα που κοουτσάρει η Στέλλα Καλτσίδου, άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο EuroCup Women επικρατώντας της Γκντέσα Μπαρέιρο με 91-55 στην Πορτογαλία.

Το καλεντάρι της 1ης αγωνιστικής στο EuroCup Women έστειλε τους Λόντον Λάιονς στην Πορτογαλία για την αναμέτρηση με την Γκντέσα Μπαρέιρο.

Έπειτα από το νωθρό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο, οι Λάιονς έκαναν επιμέρους σκορ 31-4 στη δεύτερη περίοδο και δεν απειλήθηκαν ξανά από τις γηπεδούχες, φτάνοντας στη νίκη με το εμφατικό 91-55.

Η ομάδα που κοουτσάρει η Στέλλα Καλτσίδου σούταρε με 47% στο τρίποντο (10/21), κατεβάζοντας 41 ριμπάουντ έναντι 19 της Γκντέσα Μπαρέιρο και έχοντας ως πρώτες σκόρερ τις Φαγκμπένλε (19π., 7ριμπ.), Μπέφκφορντ-Νόρτον (16π.) και Σνίτσινα (11π., 8ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 15-9, 19-40, 37-67, 55-91.

