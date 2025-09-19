Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Φάνης Χριστοδούλου, μέσω του ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet εξηγεί τι είναι Πανιώνιος, ενώ στάθηκε και στο πρώτο του ματς με την κυανέρυθρη φανέλα.

Από τη Σμύρνη της καταστροφής και της προσφυγιάς στην Αθήνα. Ο Πανιώνιος εδώ και 135 χρόνια αποτελεί σύμβολο για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Ο αιώνιος σύλλογος γιορτάζει και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet φέρνουν στις οθόνες σας ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο ξεπηδούν μνήμες. Τα τρία Κύπελλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ζωντανεύουν ξανά μέσα από τα μάτια των μεγάλων πρωταγωνιστών.

Φάνης Χριστοδούλου, Νίκος Αναστόπουλος, Κρις Χουγκάζ, Χρήστος Εμβολιάδης, Φώτης Στρακόσια και φυσικά ο Θωμάς Μαύρος. Προσωπικότητες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο σύλλογο και μιλώντας γι' αυτόν καταλαβαίνεις το πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή τους μέσα από το κόκκινο και το μπλε του Ιστορικού.

Ο θρυλικός Φάνης Χριστοδούλου εξηγεί:

«Το να είσαι Πανιώνιος δεν εξηγείται με λόγια. Πρέπει να έχεις περάσει από το σύλλογο για να το νιώσεις. Σίγουρα οι Πανιώνιοι είναι λίγοι, αλλά καλοί. Είναι μια φιλοσοφία ζωής.

Είναι οικογένεια, η οποία σε δένει και δεν μπορείς να αποσπαστείς εύκολα από αυτή την ομάδα.

Στον Πανιώνιο, πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα, επειδή ήρθα ως έφηβος, ήταν στο ανοιχτό των υποδομών εδώ που σχεδόν βρισκόμαστε τώρα, στο πρωτάθλημα του εφηβικού και ήταν ο πρώτος μου αγώνας.

Το συναίσθημα... Ε, σίγουρα ήταν κάτι ευχάριστο γιατί έφυγα από μια πολύ μικρή ομάδα και ήρθα σε μια μεγαλύτερη. Βέβαια, χωρίς να ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον».

Κάτι παραπάνω από 32' κυανέρυθρης μαγείας στο παρακάτω video: